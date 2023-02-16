Голливудским амазонкам на зависть: как выглядит русская красавица-борец (фото)

Не все девушки предпочитают традиционно женские виды спорта. Немало тех, кто вместо танцев или гимнастики выбирает борьбу. И это ничуть не портит их красоту. Спортсменка Диана Авсарагова из Северной Осетии — наглядное тому подтверждение.

Девушка занимается смешанными боевыми искусствами и к своим 24 годам достигла невероятных успехов. На счету Дианы шесть побед на мировых первенствах. Уже в своем первом поединке по смешанным единоборствам она нокаутировала Тару Графф из Штатов за 29 секунд. А недавно Авсарагова одолела Алехандру Лару из Колумбии.

С такими роскошными данными, которыми обладает Диана, она могла бы стать моделью. У девушки потрясающие блестящие волосы, пухлые губы и изящные черты лица. Такой красоте позавидует любая голливудская секс-бомба.

Однако сама спортсменка призналась, что эффектная внешность ей даже мешает в карьере. Диана постоянно получает комментарии, что спорт — это не для нее. Авсараговой неприятно читать подобное, ведь борьба стала ее страстью еще в раннем детстве. И ничего менять в своей жизни девушка не собирается.