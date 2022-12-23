Голливудские звезды кусают локти: посмотрите на советского Шерлока Холмса в юности

Советская экранизация «Шерлока Холмса» сделала Василия Ливанова мировой знаменитостью. Актер настолько убедительно вжился в роль, что снискал признание в Великобритании — на родине самого персонажа.

Ливанов всегда будет ассоциироваться с образом легендарного сыщика, которого актер сыграл уже в зрелом возрасте. Но о его ранних работах со временем как-то забыли, но совершенно незаслуженно. В каждой их этих картин молодой артист блистал не только своим талантом, но и невероятным очарованием. Василий Борисович дебютировал в драме «Неотправленное письмо», а вскоре он снялся в фильме «Слепой музыкант» по одноименной повести Короленко. Партнером Ливанова по съемочной площадке стал его отец — известный советский актер. В этой картине молодой артист необыкновенно хорош собой — утонченный образ, крупные и четкие черты лица, большие глаза и глубокий взгляд. Такой внешности мог бы позавидовать любой голливудский красавчик.

После экранизации последовал целый ряд ярких ролей. Также артист занимался озвучиванием и созданием мультфильмов. А в 80-х «Шерлок Холмс» сделал его всемирной звездой.