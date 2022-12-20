Голливудские красотки позавидуют: ахнете, увидев суровую Калугину в молодости (фото)

Великолепную советскую и российскую актрису Алису Фрейндлих успех застал уже после 40 лет, когда она снялась в «Служебном романе». Поэтому большинству зрителей она запомнилась как дама в возрасте, и мало кто вспомнит ее в молодости.

До своего головокружительного взлета Фрейндлих была известна как театральная актриса, но также на ее счету числились и яркие роли в популярных картинах. Она появилась в комедиях «Полосатый рейс» и «Похождения зубного врача», где сыграла вместе с Андреем Мягковым — будущим партнером по «Служебному роману».

В 50-е и 60-е годы Алиса Бруновна была самим очарованием и совсем не походила на строгую и черствую начальницу Калугину — длинные густые локоны, миловидные черты лица и, конечно, светлые и лучистые глаза, которые стали ее визитной карточкой.

В те годы она могла бы успешно соревноваться с главными голливудскими и европейскими кинодивами, и нет сомнений, что Фрейндлих заставила бы их кусать локти от зависти.