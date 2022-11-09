Голливудские актрисы позавидуют: вы не узнаете Нонну Мордюкову в первой роли

При имени Нонны Мордюковой у зрителей сразу возникают в памяти ее героини — тяжелые, грузные и суровые женщины с железным характером и непростой судьбой. Она воплотила на экране сильных и волевых персонажей, закрепив эти образы в советском кинематографе. Тем более что и внешность Нонны им соответствовала: актрису нельзя было назвать красавицей в привычном смысле этого слова, но она притягивала к себе внимание осанкой и яркими чертами лица.

А ведь еще в юности у Мордюковой мог сложиться путь, похожий на карьеру голливудских актрис. Ее первой ролью стала Ульяна Громова в фильме «Молодая гвардия» 1948 года. В нежной и трогательной девушке с двумя косичками было сложно узнать будущую Нонну, так как ни властности, ни мужественности в ее характере еще не появилось. Она могла бы стать постоянной исполнительницей лирических ролей в мелодрамах и комедиях, но судьба распорядилась иначе. Кино СССР в те годы нуждалось в более жестких персонажах, в том числе и в женских.