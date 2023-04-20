Голливудская красотка обязана успехом одному человеку: это имя известно каждому в СССР

Мир мог о ней никогда не узнать.

Звезда Миллы Йовович зажглась после выхода картины «Возвращение в Голубую лагуну». Будущей голливудской красавице на тот момент было всего 15 лет. Не каждому актеру удается начать свой путь к успеху в столь раннем возрасте. Как правило, здесь не обходится без помощи старших, и Милла отнюдь не исключение.

Дело в том, что ее мать, известная советская актриса Галина Логинова, решила во что бы то ни стало сделать дочь мировой знаменитостью. Со своей карьерой в СССР ей пришлось распрощаться после того, как она вышла замуж за сербского врача Богдана Йововича. А ведь когда-то Логинова начинала с культового хита «Тени исчезают в полдень» и была известной советской актрисой. Галину Александровну можно увидеть в картинах «Голубой патруль», «Сказка как сказка...» и в других лентах.

Когда Логинова вместе с мужем и дочкой перебралась в Штаты, она вплотную занялась карьерой Миллы.

С подачи матери будущая актриса уже в девять лет занялась модельным бизнесом, а в 15 — получила первый миллион. По сей день Логинова работает агентом Миллы, и дочь не перестает благодарить маму за вклад в ее головокружительный успех.