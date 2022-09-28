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Голливуд унизил советских стюардесс: как они выглядели на самом деле

28 сентября 2022 21:45
Голливуд унизил советских стюардесс: как они выглядели на самом деле

Зрители возмутились образами бортпроводниц.

Зарубежные режиссеры отличаются оригинальным взглядом на советскую действительность. Особенно часто стереотипами грешат в Голливуде. Даже в современном сериале «Ход королевы» российские зрители заметили парадоксальное изображение быта времен СССР. В одной из серий есть сцена в самолете, на борту которого стюардесса разносит пассажирам напитки в странной одежде. На ней надета необычного вида ушанка и форма цвета хаки поверх голубой рубашки.

По мнению пользователей Сети, таким изображением в США просто унизили советских бортпроводниц. Ведь в реальности они выглядели совсем по-другому. Первая стюардесса в СССР появилась лишь в 1939 году. В послевоенные годы девушкам полагался шерстяной костюм и берет, зимой же они могли рассчитывать на теплую куртку и шапку.

А уже в 1954 году на международных рейсах появился единый дресс-код для бортпроводниц. Работницы были одеты в строгий костюм с юбкой темно-синего цвета, пилотку и туфли. Наряд изготавливался из шерсти высокого качества.

Голливуд унизил советских стюардесс: как они выглядели на самом деле
Фото: Globallookpress.com, кадр из сериала "Ход королевы" (2020)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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