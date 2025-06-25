«Голливуд прямо-таки возвращается в Россию»: культовая киностудия США наконец-то возобновит прокат — за ней последуют и остальные

После длительного перерыва из-за сложной политической ситуации, один из крупнейших игроков американского кинорынка возвращается на российские экраны. Речь идёт о Lionsgate, студии, подарившей зрителям такие хиты, как «Пила», «Голодные игры», «Джон Уик». Уже этим летом компания планирует официально возобновить прокат в России, и первые ласточки не заставят себя ждать.

«Нам пишут, что Голливуд прямо-таки возвращается в Россию», — сообщает радостные вести кинокритик Сусанна Альперина в Telegram.

В российский прокат через дистрибьютора Кино.Арт.Про выйдут три громкие премьеры последних лет от Lionsgate:

«Пила Х» (с 17 июля) — юбилейная, десятая часть культового хоррора, ставшего классикой жанра.

«Девушка Миллера» (с 7 августа) — провокационный эротический триллер с Дженной Ортегой («Уэнсдей») и Мартином Фриманом («Шерлок») о границах, которые лучше не переходить.

«Воображаемый друг» (с 25 сентября) — мистический ужастик о зловещей игрушке от продюсеров «Меган» и «Пять ночей с Фредди».

Ранее о постепенном возвращении Lionsgate писали и западные СМИ, включая Variety. Там студия фигурировала в связи с предстоящим релизом спин-оффа «Джона Уика» — «Балерина» с Аной де Армас, которая уже была анонсирована к показу в российских кинотеатрах.

По данным зарубежной прессы, Lionsgate готова сотрудничать с Россией «на условиях по конкретным проектам». Такой подход объясняют изменением настроений на рынке и стремлением вернуться к крупным международным сборам, особенно на фоне глобального падения доходов.

Кинотеатры, дистрибьюторы и зрители явно готовы — а это значит, что новая глава отношений Голливуда с российским прокатом только начинается.

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