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Голливуд против хищников — нет, речь не про инопланетян: сцену из этого фильма включают на фермах — и волки в панике убегают

5 августа 2025 17:09
Голливуд против хищников — нет, речь не про инопланетян: сцену из этого фильма включают на фермах — и волки в панике убегают

Это даже не боевик, а настоящая мелодрама.

Голливуд против диких зверей — звучит как название блокбастера, но это реальность. В США Министерство сельского хозяйства нашло крайне необычный способ отпугивать волков от ферм: сценой из фильма Netflix.

И нет, это не хоррор и не экшен со взрывами, а «Брачная история» — камерная драма о тяжелом разводе. Крики Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон, которые сыграли там главные роли, работают как оружие против хищников.

Как к этому пришли?

Для патрулирования пастбищ в США используют дроны с мощными динамиками. Как только устройство засекает хищника, в ход идут «пугающие аудиозаписи». Например, часто используются звуки фейерверков, выстрелов, трек Thunderstruck от AC/DC, а также записи человеческих голосов.

Американские фермеры и службы защиты теперь на повторе используют звук из ключевой сцены мелодрамы, где Чарли и Николь в пылу разрыва очень громко орут друг на друга. Голоса, наполненные болью, злостью и надрывом, оказались настолько пугающими, что волки предпочитают держаться подальше от таких семейных разборок.

Голливуд против хищников — нет, речь не про инопланетян: сцену из этого фильма включают на фермах — и волки в панике убегают

«Брачная история» вышла в 2019 году и сразу стала одной из самых обсуждаемых премьер года. Картина получила шесть номинаций на «Оскар», включая «Лучший фильм», «Лучшую мужскую роль» (Драйвер) и «Лучшую женскую роль» (Йоханссон). В итоге статуэтку получила Лора Дерн за роль адвоката героини.

Теперь же фильм вошел в историю как оружие массового запугивания волков. Что ж, Голливуд снова спасает мир — пусть и не совсем так, как мы привыкли.

А вот в другом уголке индустрии — мире фэнтези — все куда менее прозаично. Один из самых амбициозных проектов Netflix, «Ведьмак», давно вызывает у зрителей вопросы: за что здесь такие деньги? Вся трилогия «Властелина колец» обошлась в два раза дешевле.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Брачная история» (2019 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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