Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Пользователи Сети со всего мира без ума от актрисы и ее таланта.
Сериал «Постучись в мою дверь» обогнал по популярности «Игру престолов». Поклонники атаковали социальные сети специальными хэштегами.
Романтическая история выходила на экраны с 2020 по 2021 годы. Проект моментально завоевал популярность среди поклонников по всему миру. Фанаты смогли добиться зашкаливающих упоминаний шоу в социальных сетях. Так, хэштег #ПоследнийРазПостучисьВМоюДверь во время трансляции финальных эпизодов набрал большее число публикаций, чем было у сериала «Игра престолов», который долгое время считался одним из главных проектов на телевидении.
Как пишет портал Elle Girl, популярность турецкого сериала сказалась и на главных актерах. Ханде Эрчел и Керем Бюрсин мгновенно стали звездами и обзавелись огромной армией поклонников. При этом артисты после финала проекта так и не подписали новые контракты, но пока не потеряли любовь публики из-за этого.