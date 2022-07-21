Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку

Пользователи Сети со всего мира без ума от актрисы и ее таланта.

Сериал «Постучись в мою дверь» обогнал по популярности «Игру престолов». Поклонники атаковали социальные сети специальными хэштегами.

Романтическая история выходила на экраны с 2020 по 2021 годы. Проект моментально завоевал популярность среди поклонников по всему миру. Фанаты смогли добиться зашкаливающих упоминаний шоу в социальных сетях. Так, хэштег #ПоследнийРазПостучисьВМоюДверь во время трансляции финальных эпизодов набрал большее число публикаций, чем было у сериала «Игра престолов», который долгое время считался одним из главных проектов на телевидении.

Как пишет портал Elle Girl , популярность турецкого сериала сказалась и на главных актерах. Ханде Эрчел и Керем Бюрсин мгновенно стали звездами и обзавелись огромной армией поклонников. При этом артисты после финала проекта так и не подписали новые контракты, но пока не потеряли любовь публики из-за этого.