Голливуд носил на руках, а СССР обрек на забвение: кто такой Павел Клушанцев

Павел Клушанцев был одним из энтузиастов советского кино. Он придумал десятки новых техник съемки, а его картины до сих пор удивляют кинематографистов. При этом известен Клушанцев стал в первую очередь в США.

Дело в том, что картины режиссера не интересовали власти СССР. Они считали его фантастические фильмы, например, «Дорога к звездам» или «Планета бурь», ненужными для советского человека, поэтому не обращали внимание на его творчествоми практически не выделяли денег. Иностранные же коллеги были о Клушанцеве совершенно другого мнения.

Так, сам Джордж Лукас, представляя свой блокбастер «Звездные войны. Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» в Москве, захотел встретиться с советским режиссером. Однако он не добился результата, так как никто из представителей партии просто не знал о существовании Клушанцева. Лукас же хотел поблагодарить режиссера за его разработки и считал коллегу крестным отцом всей космической саги.

Помимо этого, в 1992 году лауреат премии «Оскар» Роберт Скотак написал письмо Клушанцеву. В то время он готовил книгу о спецэффектах, а после просмотра картин режиссера так вдохновился его работами, что составил список аж из 50 вопросов. В итоге режиссеры подружились и вели весьма продолжительную переписку.

Помнят советского гения в Голливуде и до сих пор. Именно благодаря его разработкам индустрия визуальных эффектов смогла развиться до нынешнего уровня, а техники и идеи режиссера актуальны по сей день.