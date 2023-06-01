Голливуд нагло украл этот советский фильм: виновные вышли сухими из воды

В 1963 году в Одессе сняли потрясающий и трогательный фильм «Мечте навстречу». Лента о полете землян на Марс с благородной целью: спасти инопланетян, которые потерпели крушение на другой планете. Незамысловатый сюжет спасла яркая и красивая любовная линия. Концовка у «Мечты» тоже очень трогательная: инопланетянка, которую смогли спасти, говорит землянам спасибо и приветствует их.

Американский режиссер Кертис Харрингтон не смог пройти мимо выдающегося советского фильма и забрал его себе. Плагиат вышел, разумеется, «умный» и с идеей. Однако лента режиссера «Путешествие на доисторическую планету», представленная как якобы сиквел советского шедевра, на деле оказалась почти полной и местами жалкой копией картины «Мечте навстречу».

Надо сказать, что за тотальное копирование Харрингтону даже не погрозили пальцем, режиссер вышел сухим из воды, а зрители в Штатах высоко оценили ленту-дубликат, пишет автор Дзен-канала «Переплет».