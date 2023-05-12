Голливуд многое потерял: звезда «Мастера и Маргариты» в юности был феноменальным красавчиком

К моменту съемок в телесериале «Мастер и Маргарита» Александр Галибин был уже взрослым и состоявшимся актером. А главная роль в таком популярном проекте лишь укрепила положение талантливого артиста в российском кинематографе.

Но прославился он благодаря амплуа вора-карманника в детективном фильме «Трактир на Пятницкой». Карьера юноши стала стремительно развиваться. Режиссеры доверяли ему исполнение ведущих ролей, а зрители отмечали харизму актера. К тому же в составе театральной труппы он ездил в Финляндию, Швейцарию и Австрию. Тогда Галибин раскрыл свой режиссерский талант и начал ставить спектакли.

Но закрепиться за границей ему не удалось. Хотя в молодости Александр с легкостью мог бы покорить не только Европу, но и Голливуд. У него были острые скули, выразительные голубые глаза и волевой подбородок. Такая феноменальная внешность высоко ценилась в американском кинематографе. Но красавец предпочел строить актерскую карьеру на родине.