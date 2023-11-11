«Голливуд для русских — это проститутка»: самая желанная советская актриса пожалела, что уехала в США

В конце 90-х Наталья Антоненко приняла решение, которое раз и навсегда перевернуло ее жизнь. Актриса отправилась в США. Но вместо грандиозного успеха ее ждало унижение.

На родине артистка то и дело становилась жертвой харассмента. Режиссеры наперебой просили ее одарить их своим вниманием. Самая желанная красавица советского кино отвечала отказом. Своенравная звезда была уверена, что в Голливуде ей найдется местечко. Но все сложилось совсем не так, как она хотела.

Антоненко засветилась в паре картин. Но чаще секс-символ отказывалась от ролей, поскольку ей предлагали играть ее соотечественниц, которых американские режиссеры видят как второсортных дам «низких потребностей и целей».

«Голливуд для русских — это проститутка», — подытожила актриса в шоу «Пусть говорят».

В результате знаменитость вернулась в Россию, но, кажется, на родине реанимация карьеры ей не светит. Лицедейка сильно постарела, поэтому многие больше не узнают в ней ту сердцеедку, по которой когда-то мужчины сходили с ума.