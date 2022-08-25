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Голливуд бесстыдно наживется на триумфе СССР: российские фанаты рвут и мечут неспроста

25 августа 2022 12:45
Голливуд бесстыдно наживется на триумфе СССР: российские фанаты рвут и мечут неспроста

Культурному наследию нашли странное применение.

Кинокомпания Централ Партнершип сегодня выпустила трейлер романтической комедии, снятой по мотивам «Иронии судьбы». В прокат фильм выйдет 8 сентября, но недовольные комментарии в социальных сетях можно встретить уже сегодня.

«Они уже до нашего кино добрались, неужели уже совсем фантазии нет что-то новое придумать, сплошные ремейки», ― пишет одна из пользовательниц.

«Странно, что новогодний фильм в сентябре», ― добавляет другая.

По сюжету картины двое незнакомцев просыпаются в одной кровати друг с другом и каждый из них считает, что находится у себя дома. Главный роли исполнили Эмма Робертс, Томас Манн и Меделин Петш.

Судя по количеству гневных отзывоы «до», можно сделать логичный вывод: пытаться снискать славу у российского зрителя киноленте явно не стоит.

Фото: Legion-Media
Михаил Волокитин
Михаил Волокитин
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