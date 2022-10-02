«Голая» сцена прославила ее на весь СССР: как живет секретарша из «Города Зеро»

Фантасмагорическая комедия «Город Зеро» Карена Шахназарова, вышедшая на экраны в 1988 году, запомнилась несколькими яркими эпизодами. Часть эпатажных сцен была связана с секретаршей в исполнении Елены Аржаник. Абсолютно голая женщина невозмутимо стучала по клавишам на машинке, встречая посетителей в приемной. Аржаник не хотела сниматься обнаженной, но коллеги пообещали создать ей комфортные условия для работы. Фильм прославил ее на весь СССР.

Она успела сыграть еще в нескольких лентах: «За прекрасных дам!», «Палач», «Снайпер». А затем переехала в начале 90-х в США. Она вышла замуж за предпринимателя Геннадия Вострецова, у которого были проблемы с законом. Бизнесмен взял фамилию жены и решил, что переезд поможет «очистить» его репутацию. Но жизнь в Лос-Анджелесе не сложилась.

Актриса не смогла покорить Голливуд, снявшись всего в паре фильмов. А Вострецова в 2002 году разыскали и депортировали в Россию. Аржаник за мужем не поехала: в Америке она вышла замуж во второй раз и родила дочь и сына.