Голая, с чужим мужчиной: Спиркина не может себя простить за эту откровенную съемку

В фильмографии Ольги Спиркиной есть проект, за который актрисе стыдно. Звезда боится, что когда-то его увидят ее дети, и тогда будет сложно отмыться от такого позора.

Речь идет о сериале «Рокировка», премьера которого состоялась в 2004 году. В нем есть откровенная сцена, где артистка лежит голая в постели с мужчиной, с которым по сюжету у нее была интимная близость. За этот провокационный эпизод знаменитость до сих пор не может себя простить.

Спиркина призналась, что не хотела сниматься в подобных обстоятельствах, поэтому изрядно потрепала нервы режиссеру. Знаменитость с большим трудом уговорила постановщика сделать сцену более сдержанной, однако полностью отказаться от нее все же не получилось.