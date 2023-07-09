Голая, с чужим мужчиной: Спиркина не может себя простить за эту откровенную съемку
Звезда поступилась собственными принципами.
В фильмографии Ольги Спиркиной есть проект, за который актрисе стыдно. Звезда боится, что когда-то его увидят ее дети, и тогда будет сложно отмыться от такого позора.
Речь идет о сериале «Рокировка», премьера которого состоялась в 2004 году. В нем есть откровенная сцена, где артистка лежит голая в постели с мужчиной, с которым по сюжету у нее была интимная близость. За этот провокационный эпизод знаменитость до сих пор не может себя простить.
Спиркина призналась, что не хотела сниматься в подобных обстоятельствах, поэтому изрядно потрепала нервы режиссеру. Знаменитость с большим трудом уговорила постановщика сделать сцену более сдержанной, однако полностью отказаться от нее все же не получилось.
«Там чуть ли до конфликта не дошло... Просто им менять актрису было бесполезно под конец съемок», — призналась звезда в беседе с порталом 100News.