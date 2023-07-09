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Голая, с чужим мужчиной: Спиркина не может себя простить за эту откровенную съемку

9 июля 2023 10:45
Голая, с чужим мужчиной: Спиркина не может себя простить за эту откровенную съемку

Звезда поступилась собственными принципами.

В фильмографии Ольги Спиркиной есть проект, за который актрисе стыдно. Звезда боится, что когда-то его увидят ее дети, и тогда будет сложно отмыться от такого позора.

Речь идет о сериале «Рокировка», премьера которого состоялась в 2004 году. В нем есть откровенная сцена, где артистка лежит голая в постели с мужчиной, с которым по сюжету у нее была интимная близость. За этот провокационный эпизод знаменитость до сих пор не может себя простить.

Спиркина призналась, что не хотела сниматься в подобных обстоятельствах, поэтому изрядно потрепала нервы режиссеру. Знаменитость с большим трудом уговорила постановщика сделать сцену более сдержанной, однако полностью отказаться от нее все же не получилось.

Голая, с чужим мужчиной: Спиркина не может себя простить за эту откровенную съемку

«Там чуть ли до конфликта не дошло... Просто им менять актрису было бесполезно под конец съемок», — призналась звезда в беседе с порталом 100News.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Рокировка» (2004)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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