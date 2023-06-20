«Голая пришла»: звезда «Дома-2» устроила пикантную провокацию на дне рождения
Блогер перегнула палку.
Катя Жужа оставила работу на скандально известном проекте «Дом-2» и сосредоточилась на воспитании детей. Но расставаться с былой популярностью звезда не желает. Чтобы обратить на себя внимание, она готова на любые крайности.
Например, знаменитость шокировала народ пикантной провокацией, которую устроила на дне рождения блогера Алины Акиловой. Многодетная мать явилась на вечеринку в обнаженном виде.
Поверх боди телесного цвета с глубоким декольте Катя надела полупрозрачную накидку. Такой наряд совсем не скрывал ее прелести от посторонних глаз. Излишняя откровенность возмутила публику.
«Пойти на мероприятие в купальнике — это красиво? Нам моду не понять», «Когда купальники с пляжной накидкой стали выходным нарядом? Жуть», «Жужа просто голая пришла», «Жужа в трусах, какой это дресс-код?», «Странный выбор на вечеринку», — сокрушаются в Сети.