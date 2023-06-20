«Голая пришла»: звезда «Дома-2» устроила пикантную провокацию на дне рождения

Катя Жужа оставила работу на скандально известном проекте «Дом-2» и сосредоточилась на воспитании детей. Но расставаться с былой популярностью звезда не желает. Чтобы обратить на себя внимание, она готова на любые крайности.

Например, знаменитость шокировала народ пикантной провокацией, которую устроила на дне рождения блогера Алины Акиловой. Многодетная мать явилась на вечеринку в обнаженном виде.

Поверх боди телесного цвета с глубоким декольте Катя надела полупрозрачную накидку. Такой наряд совсем не скрывал ее прелести от посторонних глаз. Излишняя откровенность возмутила публику.