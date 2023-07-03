Бывшая Козловского снялась в ванной: самое интересное едва прикрыла пеной (фото)

Ольга Зуева показала Даниле Козловскому, какую красавицу он потерял. Режиссер оставил возлюбленную, подарившую ему дочь Оду Валентину, ради Оксаны Акиньшиной. И теперь наверняка будет кусать локти.

В социальных сетях обычно скромная артистка показала кадр, от которого мужчины могут сойти с ума. Знаменитость решила устроить фотосессию прямо в ванной. Зуева полностью разделась и приняла весьма провокационную позу. Голая бывшая Козловского раздвинула ноги, едва прикрыв все самое интересное белой воздушной пеной.

Что именно хотела показать столь горячим снимком Зуева, поклонникам остается только догадываться. Возможно, знаменитость желала утереть нос бывшему. Актриса не комментирует личную жизнь и предпочитает не говорить об экс-возлюбленном. Вместе с дочерью она живет в США, а Козловский периодически приезжает, чтобы провести время с наследницей.