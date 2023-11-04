Гога усатый, у Катерины бровки домиком: вот какой «Москва слезам не верит» была изначально

Злые языки судачили: Владимир Меньшов протолкнул в оскароносную ленту свою жену Веру Алентову вовсе не за талант. Однако они сильно ошибались. Алентова попала в актерский состав вовсе не по воле режиссера, а от его безысходности.

Меньшов мечтал, что главную роль в картине сыграет Маргарита Терехова. Но та сомнительному проекту предпочла долгожданную роль в «Трех мушкетерах», став самой известной Миледи в СССР. Затем кинодел позвал в свой фильм Ирину Купченко. Но та отвергла сценарий и участвовать в производстве отказалась.

Пробы наконец-то с успехом прошла Наталья Сайко, однако с актером, утвержденным на роль Гоши, в кадре смотрелась ужасно. Не подошли Баталову и Валентина Теличкина с Тамарой Семиной. Поэтому Меньшову попросту пришлось взять Алентову, и она, на удивление, вписалась идеально.

С Гошей же вышла другая история. Режиссер видел в этой роли Вячеслава Тихонова. Но тот в последний момент выбрал другой проект. Хотел Меньшов поработать и с Олегом Ефремовым. Но дело даже не дошло до проб: комиссия зарубила артиста раньше.

Симпатии худсовета оказались на стороне «доктора Ватсона» — Виталия Соломина. Артист тоже пробовался на роль в тандеме с Натальей Сайко (которая должна была сыграть Александру) и был великолепен. Однако потом у Сайко что-то не сложилось с ролью, она покинула кинопроект, после чего было решено искать и другого Гошу.

Увидев Алексея Баталова, супруг Веры Алентовой тут же отправил ему сценарий. Но Баталов не заинтересовался. Опять же, от безысходности Меньшов решил сыграть Гошу сам, но на счастье перезвонил Баталов. Иначе злопыхатели изводили бы «коррупцией» не только Алентову.