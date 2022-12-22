﻿Гога, он же Гоша, он же Жора...: эти «дикие» русские имена повергли иностранцев в шок

Даже самые простые и безобидные русские имена кажутся «дикими» для жителей других стран. По этой причине россиянам часто приходится за границей несладко.

История Андрея, отправившегося на ПМЖ в Корею, служит ярким тому подтверждением. По уверению молодого человека, корейцы даже не пытаются правильно произносить имена его соотечественников и называют каждого из них на своей лад. Например, он собственными ушами слышал, как Дмитрий становится Мими, а Вячеслав — Бенчуазом. Его самого все зовут попросту Сандрой.

Незавидная участь выпала и на долю Игоря из Кувейта. В компании, куда он устроился на работу, есть техник Егор. С этим-то и возникли проблемы. Во время знакомства с коллективом ребятам пришлось долго объяснять разницу между Igor и Egor. Тогда в дело вмешался другой россиянин, который поведал всем присутствующим о том, что Ай-джи-о-ар — это Игорь, а И-джи-о-ар — это Егор. В результате парней начали называть исключительно так — Айджиоар и Иджиоар.