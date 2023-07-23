Годы жестоко обошлись с Папазогло из «Солдат»: обомлеете, увидев его сейчас

Актер Максим Мальцев прославился благодаря роли в сериале «Солдаты». Сегодня актеру уже под сорок, и за прошедшие годы он сильно изменился.

Первым проектом, в котором снялся Максим, были «Простые истины». Роль была совсем небольшой, но она вдохновила парня продолжить актерскую карьеру. В 1999 году он получил роль сержанта Антона Папазогло в сериале «Солдаты». Он появился во втором сезоне проекта и появлялся в эфире в течение тринадцати лет.

Еще во время съемок он поступил в театральное училище, которое успешно окончил.

После «Солдат» Максим сыграл немало ролей: сегодня в его послужном списке уже более пятидесяти проектов. Чаще всего Мальцев появляется в мелодрамах и комедиях, хотя отлично справляется и с ролями в детективах.

За прошедшие годы Максим Мальцев сильно изменился. Из полноватого, но бодрого сержанта он превратился в полного мужчину. Хотя актеру нет еще и сорока, из-за лишнего веса он выглядит существенно старше.