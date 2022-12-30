Годы взяли свое: при виде Ирины Мирошниченко вас бросит в дрожь (фото)

Ирина Мирошниченко смогла стать одной из самых востребованных актрис советского кино и театра. На красавицу-артистку заглядывались миллионы. Но теперь все изменилось.

Любопытно, что знаменитость без труда поступила в Школу-студию МХАТ, сдав экзамены Владимиру Высоцкому. Впоследствии она пополнила труппу прославленного театра. Что же касается кино, то впервые на съемочной площадке Мирошниченко оказалась, когда еще была студенткой, за что ее, к слову, чуть было не отчислили из вуза, поскольку съемки были запрещены.

После этого артистка взяла паузу и, окончив учебу, принялась стремительно пополнять свою фильмографию. Потрясающий актерский талант и ангельская внешность делали Мирошниченко невероятно привлекательной для режиссеров. Но годы взяли свое.

Сегодня Ирина Петровна уже не может похвастаться былым очарованием. Звезда не завершила свою карьеру — поклонники все еще ждут премьеры продолжения проекта «Зимняя вишня» с ее участием, а пока продолжают наслаждаться ее игрой на театральной сцене. Между тем многие отмечают, что актриса, отметившая в этом году свой 80-летний юбилей, сильно постарела.