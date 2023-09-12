Годы взяли свое: как сейчас выглядит Анна Шатилова

Анна Шатилова впервые появилась на телевидении в 1962 году и с тех пор на много лет стала лицом самых популярных передач. Именно она вела вечерние выпуски программы «Время», поздравляла людей с новым годом на «Голубом огоньке», вела репортажи с самых важных событий. Сегодня Анне Николаевне уже 84 года, но она остается так же очаровательна, как в молодые годы.

Несмотря на возраст, Шатилова остается полной сил и энергии, а выглядит всегда безупречно. Свежим фото телеведущей поделилась в социальных сетях Елена Воробей. Юмористка позировала вместе с Анной Николаевной на Поклонной горе, где собрались на концерт все российские знаменитости.

Легендарный диктор выглядела, как всегда, элегантно и женственно. Она осталась верной своему фирменному стилю: белая блузка с поднятым воротником и жакет, украшенный яркими аксессуарами.

Подписчики Воробей восхитились внешностью Шатиловой.

«Для ее возраста выглядит потрясно», — заявляют в комментариях.

Но нашлись и те, кто не оценил стиль пожилой леди.