Годы вновь берут свое: Юрий Гальцев изменился так, что не узнать

Артист Юрий Гальцев никогда не был писаным красавцем. Его примечательная внешность отлично подходила к комедийному амплуа, и долгие годы Гальцев выступал на сцене как юморист.

После ухода из «Аншлага» артист получил пост художественного руководителя Театра эстрады имени Аркадия Райкина, где работает и сегодня. Параллельно с этим Гальцев преподает актерское мастерство в государственной академии театрального искусства в Санкт-Петербурге. На сцену он все еще выходит, хотя из-за большой занятости концерты артист дает нечасто.

За годы, прошедшие со сценического дебюта Гальцева, актер сильно изменился. Из яркого и харизматичного мужчины он превратился в доброго «дедушку». Юрий Николаевич поседел, сменил длинные волосы на короткую стрижку. Когда-то получивший титул «Резиновое лицо» на французском фестивале клоунады артист теперь покрыт морщинами — что неудивительно, при такой богатой мимике. Также Гальцев заметно прибавил в весе — над ремнем брюк отчетливо вырисовывается круглый живот.

Несколько лет назад артист начал встречаться с молодой актрисой Марией Насыровой и старался следить за собой, но обмануть время ему так и не удалось. Поклонники отмечают, что за последние пару лет Юрий сильно сдал.