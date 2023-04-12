Годы уже сказались на внешности: только посмотрите, что стало с Мишей из «Ворониных»(фото)

Любимые актеры российского кинематографа часто ставят своих зрителей в неловкое положение после долгого отсутствия на экранах. Одним из любимых актеров комедийных сериалов является Олег Кассин, который сразил наповал своих фанатов. На данный момент актеру 53 года, но его внешний вид говорит об обратном.

Наверняка каждый из вас помнит веселого и задорного Олега из знаменитых ситкомов «Молодежка», «Физрук», «Воронины» и т.д. Но видели ли вы, как сейчас выглядит актер из любимых сериалов?

Любители творчества Олега Кассина испытали настоящий шок, увидев очередную новую фотографию в его социальной сети. Он стал выглядеть гораздо старше своего возраста, что произвело фурор в комментариях.

Зрители продолжают восхищаться его умением подшутить, но внешний вид теперь вызывает особенные улыбки. В чем же причина его резкого изменения во внешности? Отсутствие жены и детей? Наличие жизненных проблем? Сам актер не любит обсуждать подобные темы и старается не придавать особого значения подобным вопросам. Надеемся, что в скором времени нам удастся узнать истинную причину его «старения». Ведь он находится еще в самом расцвете сил.