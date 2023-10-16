Годы спустя: как живет забытая всеми Брыльска из «Иронии судьбы»

Лицо Барбары Брыльской знакомо в нашей стране каждому. Сложно найти человека, который в новогодние праздники не наслаждался бы очередным показом ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!». Сегодня артистке уже 82 года. Она редко появляется на публике и испытывает большие проблемы со здоровьем.

Пару лет назад Барбару поджидала еще одна беда — звезда сломала позвоночник и много месяцев провела в постели. Журналисты хотели пообщаться с актрисой, но все получали отказ: состояние пожилой женщины не позволяло ей даже дать интервью.

В беседе с изданием PopCornNews Брыльска рассказала, что травма не единственная ее беда. Звезда испытывает проблемы с голосом, да и в целом чувствует себя неважно. После перелома актрисе пришлось пройти длительную реабилитацию, а пережитое сильно сказалось и на ее физической форме, и на духовной. «Молюсь», — лаконично заключила Барбара.