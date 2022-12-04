Годы сказываются: внешний вид постаревшего Киркорова без макияжа и парика вызывает шок
Уже не тот, что прежде.
В молодости Филиппа Киркорова отличала роскошная курчавая шевелюра, но с годами певец стал терять волосы, поэтому его гардероб заполнили всевозможные парики. Обязательные атрибуты образа исполнителя – это макияж, яркий костюм, а без перьев и пышной шевелюры поп-король будто «голый».
55-летний Киркоров показал себя в соцсетях в естественном образе – седым, морщинистым одутловатым и постаревшим. Фанаты оказались в шоке от такого честного видео.
«А что на лбу? Филлер? Да неужели», «Что с ним стало, ужас, такой красавец был», «Щеки обвисли, волосы на голове почти выпали», «Неприятный какой-то стал», — писали соцсетях.