Годы сказываются: внешний вид постаревшего Киркорова без макияжа и парика вызывает шок

Уже не тот, что прежде.

В молодости Филиппа Киркорова отличала роскошная курчавая шевелюра, но с годами певец стал терять волосы, поэтому его гардероб заполнили всевозможные парики. Обязательные атрибуты образа исполнителя – это макияж, яркий костюм, а без перьев и пышной шевелюры поп-король будто «голый».

55-летний Киркоров показал себя в соцсетях в естественном образе – седым, морщинистым одутловатым и постаревшим. Фанаты оказались в шоке от такого честного видео.