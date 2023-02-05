Годы сделали свое дело: вот как сейчас выглядит Мохаммед из «Клона»

Антонио Каллони стал популярен благодаря участию в съемках сериала «Клон» в котором он исполнил роль Мохаммед. Артист не отличался уникальной красотой или спортивной фигурой, а в начале и вовсе раздражал многих зрителей теленовеллы. Но со временем он смог раскрыться и показать своего персонажа как любящего и заботливого мужа.

Тем не менее критика в сторону актера заставила его измениться. Он избавился от лишних килограммов и уже мог претендовать на роль жгучего бразильского красавца. Однако старость подкралась к нему слишком быстро.

Исхудавшее лицо мужчины покрылось морщинами, а не очень густая борода полностью стала седой.

Впрочем, такая внешность не беспокоит Антонио. Пожилой артист уже давно счастлив в браке, и ему все также часто предлагают роли в мыльных операх. Сегодня он уже не похож на своего знаменитого персонажа, но это не мешает ему наслаждаться жизнью.