Годы пошли на пользу: звезда шоу «6 кадров» поражает естественной красотой

В нулевые скетч-шоу «6 кадров» било все мыслимые и немыслимые рекорды популярности. Публика обожала каждого актера, ведь все они обладали ярким комедийным талантом.

Одной из любимиц была красавица Ирина Медведева. После «6 кадров» артистка снялась в нескольких фильмах и сериалах, среди которых «Тариф новогодний», «Кадетство», «Парень с Марса». Сегодня 40-летняя Ирина появляется в кино крайне редко. Все свое время она посвящает детям — сыну и дочери. В 2018 году Медведева вышла замуж за французского предпринимателя Гийома Буше, от которого и родила наследников.

В свои годы звезда «6 кадров» выглядит просто потрясающе, но это без «уколов красоты» и хирургии. Ирина словно молодеет год от года: у нее красивые светлые волосы, ровная кожа, обворожительная улыбка.

Поклонники скучают по своей любимице и с нетерпением ждут ее в новых проектах. «Жаль, что ей не дают хороших ролей, она великолепна в юмористических сценах и, пожалуй, на сегодня лучшая актриса в это жанре», — пишет один из фанатов Медведевой.