Годы пошли на пользу: в «мымре» из 90-х красавицу Ларису Долину не узнаете

Лариса Долина была и остается кумиром для многих женщин. За время сольной карьеры артистки менялось не только ее творчество, но и она сама.

Стоит признать, что экспериментов с внешностью у певицы было немало. Например, прежде звезда отдавала предпочтение яркому макияжу и необычным стрижкам. Довольно часто образы знаменитости получались несколько вульгарными. Что же касается фигуры, то Долина всегда была склонна к полноте.

Удивительно, но годы явно пошли на пользу Ларисе Александровне, поэтому сегодня мало кто может узнать ее в той самой «мымре» из 90-х. Певица предпочитает более сдержанный макияж и делает изысканные укладки. Но самое главное даже не это. Исполнительница сильно похудела, сбросив более 20 килограммов.

Теперь 67-летняя Долина охотно публикует своим снимки в социальных сетях, на которых демонстрирует свои новые формы. Между тем в Сети говорят, что артистка либо прибегла к помощи пластических хирургов, либо научилась пользоваться фотошопом. Звезда выглядит настолько потрясающе для своих лет, что мало кто верит в подобное преображение.