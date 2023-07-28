Годы одиночества: звезда «Операции "Кооперация"» вызывает только жалость

Одна из поздних лент Леонида Гайдай «Частный детектив, или Операция „Кооперация“» вышел в конце 80-х. Картина не была успешной, но принесла исполнительнице главной роли Ирине Феофановой большую популярность.

Пик славы актрисы пришелся на перестроечные годы. Феофанова снялась в картинах «Когда опаздывают в ЗАГС...», «Русский бизнес», «Жених из Майами» и в других. Но, несмотря на многообещающий старт, карьера Ирины Вячеславовны пошла под откос. А около десяти лет назад Феофанова и вовсе завязала с актерством.

Немало разочарований принесла артистке и личная жизнь. В молодости она собиралась замуж за бизнесмена по имени Сергей, но мужчина погиб в автокатастрофе. Затем Феофанова вышла замуж за режиссера Владимира Фатьянова. Но этот брак разрушила болезненная ревность. Со следующим супругом семейная жизнь тоже не задалась.

Сегодня Ирина Вячеславовна живет одна, детей и мужа у нее нет. Актриса утратила свою красоту из-за бесконечных пластических операций. Все свое время она посвящает собственной театральной студии для детей.