Годы никого не щадят: как сейчас выглядит полковник Колобков из сериала «Солдаты»

Главной ролью в карьере Романа Мадянова стал полковник Колобков в сериале «Солдаты». В течение девяти лет артист воплощал любимый публикой образ на экране, что сделало его по-настоящему народным героем.

После ухода из проекта Мадянов, которому тогда было 55 лет, не стал отправляться на пенсию, а продолжил работу. За прошедшие годы он успел сняться во многих проектах, где у него были как эпизодические, так и главные роли. Например, зрители видели его в «Легенде № 17», в комедии «СуперБобровы», а одной из последней работ стала драма «Шаляпин».

Фанаты не оставляют без внимания ни одну работу Мадянова. Как отмечают поклонники, за годы карьеры артист не растерял талант и харизму, но время заметно сказалось на его внешности. Теперь артист больше похож на дедушку, хотя еще несколько лет назад выглядел значительно моложе.