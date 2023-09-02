Годы не прошли даром: о бандитском прошлом Прилучный вспоминает с улыбкой

Павел Прилучный с юных лет выделялся среди сверстников. Одноклассники помнят его как «мажора» в фирменной одежде и с необычной прической.

Сам Прилучный вспоминает свои школьные годы без особой ностальгии, но и не без улыбки. Павел занимался хореографией и учился в музыкальной школе. Чтобы не подвергаться нападкам со стороны одноклассников из-за своих «девчачьих» хобби, он записался на бокс.

Сам же Павел хотел быть бандитом По словам актера, юноша, живущий в маленьком городке, не мог мечтать о чем-то другом. Прилучный постоянно ввязывался в драки и конфликты — каждое нелицеприятное слово в его адрес провоцировало у будущего артиста всплеск агрессии. Во взрослом возрасте он не оставил свои привычки.

В 2020 году Павел Прилучный оказался в центре скандала: он ввязался в драку в одном из ночных клубов. Хозяин заведения Владимир Семенов нанес актеру побои, за что был наказан. Его приговорили к исправительным работам на год и обязали выплатить компенсацию в миллион рублей.