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Годы не пощадили: в поседевшем мужчине едва ли можно узнать красавца из «Звезды пленительного счастья»

3 июля 2023 11:15
Годы не пощадили: в поседевшем мужчине едва ли можно узнать красавца из «Звезды пленительного счастья»

Секс-символ уже не тот.

Игорь Костолевский влюбил в себя миллионы соотечественниц, появившись в роли декабриста Анненкова в картине «Звезда пленительного счастья». Но красавец-актер не смог избежать плачевной участи многих других секс-символов. С годами он изменился не в лучшую сторону.

Сегодня знаменитость до звания покорителя женских сердец уже недотягивает. Долгое время артист не знал отбоя от новых предложений режиссеров, но постепенно востребованность Костолевского в кино начала сходить на нет. Как бы там ни было, без работы талантливый актер не сидит.

Поклонники могут насладиться его потрясающей игрой на сцене Театра имени Маяковского. А вот внешний вид звезды больше не восхищает фанатов. Некогда очаровательный актер превратился в седого мужчину, при виде которого трудно представить, что когда-то по нему сходили с ума все женщины Советского Союза.

Годы не пощадили: в поседевшем мужчине едва ли можно узнать красавца из «Звезды пленительного счастья»
Фото: Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья» (1975), Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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