«Годы не пощадили»: народ обомлел, увидев, какой стала малышка из «Престижа»

Саманту Мэхурин сегодня почти невозможно увидеть на больших экранах. Когда-то известная, но еще маленькая актриса покорила зрителей своей ролью в фильме Кристофера Нолана о соперничестве двух иллюзионистов.

В «Престиже» девочка сыграла наравне с такими звездами Голливуда, как Кристиан Бэйл и Хью Джекман. Роль дочери одного из фокусников далась ей легко, ведь у малышки уже был актерский опыт, который дополняли еще и милые черты лица. Именно поэтому всех и поразила ее пропажа после успешной премьеры картины.

Сегодня девушка удивляет поклонников не новыми проектами, а своей изменившейся внешностью. «В детстве лучше была», «Годы не пощадили», «Страшненькая! », «В плане личика ожидалось что-то более миленькое», — комментируют пользователи снимки повзрослевшей актрисы.

Кажется, что Саманте теперь сложно будет достичь былой славы и успеха, ведь от той красивой девочки мало что осталось.