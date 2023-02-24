Годы не пощадили: куда пропала вдова Сашка из «Дальнобойщиков» (фото)

Чуткая актриса Дарья Михайлова могла бы стать одной из главных звезд российского кинематографа. Девушка обладала безусловным талантом, а благодаря нежным чертам лица и доброжелательному взгляду ее героини становились воплощением женственности.

Перед такой красотой не смог устоять и мужественный Владислав Галкин. В телесериале «Дальнобойщики» они даже сыграли влюбленную пару. И, к радости многих зрителей, в реальной жизни актеры тоже связали себя узами брака.

Но исполнитель роли Сашка стал выпивать, и это печалило его супругу. Дарья устала терпеть скандалы и подала на развод. Но незадолго до официального решения ее муж скончался.

Тогда на девушку обрушилась волна негатива. Люди обвиняли артистку в скверном характере и утверждали, что Владислав погиб по ее вине. Красавица не смогла дать отпор своим злопыхателям и сделала перерыв в работе. Но такие сильные переживания отразились не только на творчестве. Лицо женщины заметно состарилось и утратило былую привлекательность, а взгляд стал пронзительнее и строже.