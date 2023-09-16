Годы не пощадили: как сейчас живет старшая дочь Табакова, которая так и не смогла простить отца

Перед наследницей Олега Табакова в юности были открыты все двери. Александра появилась на свет в творческой семье: ее матерью была известная актриса Людмила Крылова.

Девушка без труда поступила в Школу-студию МХАТ и в студенчестве успела сняться в «Маленькой Вере». Затем последовали роли Табаковой еще в нескольких фильмах, однако на этом ее кинокарьера закончилась. Актриса попыталась пробиться в театре у отца, но он сознательно не давал ей главные роли.

К тому времени у Табакова была уже другая фаворитка — Марина Зудина, с которой ему приписывали роман. Когда отношения отца на стороне подтвердились, его наследница не смогла простить такое предательство. С большим скандалом актриса покинула театр.

Вскоре Александра Табакова вышла замуж за немца Яна Лиферса и уехала на родину мужа. Там она родила дочку Полину и устроилась работать на местное телевидение.

После развода актриса вернулась в Россию и предпочла вести закрытый образ жизни. На редких снимках можно увидеть, что года ее не пощадили — из яркой красавицы она превратилась в обычную женщину, которая мало внимания уделяет своей внешности. Отца за измену она так и не простила. Ни Людмила Крылова, ни Александра Табакова не появились на похоронах мэтра в 2018 году.