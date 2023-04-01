Годы не пощадили: что стало с первой королевой красоты СССР

Маша Калинина была обычной московской школьницей, когда одержала победу в первом советском конкурсе красоты. Эффектная брюнетка, которой тогда было всего 16 лет, покорила публику своей потрясающей внешностью и очаровательной улыбкой. Впереди ее ждала поистине звездная жизнь. Королева красоты блистала на модных подиумах и обложках журналов. Мужчины осыпали ее подарками и звали замуж, но Калинина не спешила создавать семью. В 1990 году она уехала в США, где и осталась. Красотка поставила перед собой конкретную цель — покорить Голливуд. Она сыграла немало ролей в кино, и большинство ее персонажей были отрицательными. По словам звезды, в какой-то момент она поняла, что больше не хочет пропагандировать насилие, и посвятила себя другому делу. Сегодня Калинина зарабатывает на жизнь тем, что преподает йогу. Знаменитость советует своим ученицам рано вставать, исключить из рациона мясо и медитировать. Однако многие отмечают, что все это не помогло звезде сохранить свою красоту. Глядя на то, как теперь выглядит 51-летняя Калинина, интернет-пользователи отмечают, что годы ее не пощадили. Некоторые из них и вовсе не понимают, как актриса и модель могла взять корону на конкурсе красоты.

«Разве это красавица?», «Одни зубы и больше ничего», — пишут в Сети.