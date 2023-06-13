Годы изменили звезду «Брата 2» до неузнаваемости: прежний только взгляд

Талантливый актер и просто красавец Александр Дьяченко настолько многогранная личность, что можно лишь удивляться, сколько всего он знает и умеет. Кроме известных ролей в России актер успел засветиться в западном и даже в индийском кино, где его партнершей по съемкам была Приянка Чопра. Кроме того, Александр профессионально занимается спортом и музыкой. Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем.

Родился знаменитый актер в Ленинграде в начале 60-х годов прошлого века. Несмотря на то, что с детства грезил актерской карьерой, он начинал свой путь совсем в другой сфере. Чтобы выжить в тяжелые 90-е, Александр эмигрировал в США и там пытался заработать как мог. Но при этом, не изменяя своей мечте, он учился на курсах актерского мастерства. В российский кинематограф его привело знакомство с Алексеем Балабановым. Он помог Дьяченко не просто дебютировать, а начать свою карьеру с культового фильма «Брат 2».

После такого начала карьера актера стала стремительно набирать обороты, и впоследствии он сыграл немало ярких и запоминающихся ролей. Несмотря на всеобщую любовь и известность о личной жизни Александра, можно сказать, никто ничего не знает. Достоверно известно только то, что в Штатах актер был женат на американке. Но через какое-то время развелся. После этого точной информации об отношениях кинозвезды нет.

В 2021 году актер пережил страшное событие: Александр заболел коронавирусом. И, к сожалению, не придал этому должного значения. В результате болезнь его едва не убила. Чудом оставшийся в живых Дьяченко сейчас уже вернулся к прежней жизни и даже снимается в новой роли. Ради нее он преобразил себя до такой степени, что узнать его можно только по глазам.