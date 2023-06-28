Годы изменили жидкого робота из «Терминатора» до неузнаваемости: прежние только уши

Вторая часть «Терминатора» произвела революцию в мире кино. Спецэффекты вышли на невероятный уровень, а больше всего публику потряс жидкий робот Т-1000.

Роль машины-убийцы исполнил Роберт Патрик. Режиссер Джеймс Кэмерон еще на стадии прослушивания был потрясен «металлическим» немигающим взглядом актера. Именно это он и искал. Т-1000 стал культовым персонажем и вошел в топ лучших кинозлодеев за всю историю.

С момента премьеры второго «Терминатора» прошло больше 30 лет. Сегодня в 64-летнем Патрике не узнать того неистребимого персонажа из жидкого металла. Роберт постарел, поправился и обзавелся многочисленными морщинами. Так «Т-1000» превратился в обыкновенного дедушку, лишь его торчащие уши остались неизменными. Патрик продолжает сниматься в кино, а также занимается озвучиванием. Актер страстно увлечен мотоциклами и состоит в известном американском мотоклубе.

Во время работы над «Терминатором» Роберт женился на коллеге Барбаре Хупер, с которой счастлив и поныне. Супруги вырастили двоих детей — сына Самуила и дочь Остин.