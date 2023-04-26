Годы изменили Петю Раму из «Бумера» до неузнаваемости: даже жена привыкнуть не может

Одним из главных проектов в карьере Сергея Горобченко стала криминальная драма «Бумер». В картине Петра Буслова он исполнил роль Пети Рамы и сразу же полюбился зрителям по всей стране, которые высоко оценили не только его игру, но и мужественную внешность.

В течение многих лет Горобченко появлялся на экранах, не изменяя своего имиджа, но не так давно решился на кардинальную перемену. Дело в том, что он начал активно лысеть и решил полностью избавиться от волос на голове, ведь его залысины создавали множество проблем гримерам.

Неожиданное преображение шокировало не только его поклонников, но и супругу Полину Невзорову. Она признавалась, что не сразу узнала мужа и не может привыкнуть к его новой внешности.

Сам Горобченко при этом не испугался перемен. По его словам, он уже получил несколько предложений от продюсеров, которые оказались заинтересованы его новым имиджем, и уверен, что поклонники не отвернутся от него из-за отсутствия волос.