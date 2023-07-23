Годы идут, а Полину из фильма «Мужики!..» все еще легко узнать: убедитесь сами

Карьера Ирины Ивановой не сложилась. На счету актрисы всего одна роль, зато какая. Артистка блестяще воплотила Полину в фильме «Мужики!..».

Знаменитость ничуть не жалеет о том, что больше не появлялась в кино. По словам Ивановой, лучше сыграть хорошо в одном проекте, чем плохо во многих. К тому же Ирина никогда не хотела быть актрисой. Об этом мечтала ее мать, другие звезды кино тоже прочили юной артистке большой успех и даже обещали помочь с поступлением в ГИТИС. Но та наотрез отказалась блистать на экране и пошла работать в ГИБДД.

Там Иванова встретила будущего мужа, красавчика-военного, которому родила троих сыновей. Тихая семейная жизнь домохозяйки — именно к этому и стремилась артистка. Любопытно, что зрители все еще узнают в Ирине ту самую девочку из «Мужиков!..», что, впрочем, неудивительно. Хоть с момента выхода картины и прошло много лет, на лицо актриса не так уж сильно изменилась.