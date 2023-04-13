Годы идут, а она не меняется: гляньте на Люсю из «Таксистки» спустя 20 лет

Татьяна Рудина начала свою карьеру в 80-х, когда была принята в труппу театра «Ленком». За годы карьеры она прославилась и как театральная, и как киноактриса, а массовому зрителю стала известна благодаря сериалу «Таксистка».

Именно роль подруги главной героини Люси сделала Рудину настоящей звездой. Зрители хвалили ее игру и отмечали необычную внешность, ведь в кадре стройная актриса красовалась длинными огненно-рыжими волосами и ярким макияжем. После «Таксистки» поклонники могли видеть артистку в криминальном сериале «Журов», а последней ее работой стала мелодрама «Моя мама — робот» Ольги Мурзаевой. Сейчас же Рудина сконцентрирована на театральной сцене.

Преданные поклонники, несмотря на отсутствие звезды на малых экранах, продолжают следить за ее жизнью. Фанаты хвалят знаменитость за яркие работы и отмечают, что годы практически не сказываются на ее внешности. Рудина по-прежнему известна своей стройностью, а на ее лице не заметны ни морщины, ни другие возрастные изменения.