Годы его не пожалели: посмотрите, в кого превратился «Джордж из джунглей»

Брендан Фрейзер прославился на весь мир ролью искателя приключений Рика О’Коннелла в фильме «Мумия», а также комедией «Джордж из джунглей». В течение многих лет артист строил успешную карьеру и был известен как один из самых харизматичных артистов Голливуда, но несколько лет назад он неожиданно пропал с больших экранов.

Как оказалось, артист страдал от затяжной депрессии, которая началась после развода. К тому же из-за многочисленных трюков у него начались проблемы со здоровьем, а однажды ему даже удалили часть позвонка.

В итоге Фрейзер остался практически один. Он начал страдать от лишнего веса и за годы одиночества превратился совсем в другого человека, в котором больше не узнать покорителя женских сердец из «Мумии». Он не появлялся на публике долгие годы, а однажды дал короткое интервью, после которого фанаты призвали продюсеров вернуть артиста на экраны. Поклонники начали беспокоиться за актера, который рассказывал о своих бедах, и запустили массивную кампанию в социальных сетях с призывом вернуть Фрейзера на съемочную площадку.

Забота пользователей Сети не прошла даром. Фрейзера начали приглашать в громкие проекты, а сам он постепенно восстанавливается. Актер уже сыграл в драме «Кит» Даррена Аронофски, а в ближайшее время появится в картине Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».