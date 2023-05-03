Годы его не пощадили: качок Непоседа из «Зверобоя» изменился до неузнаваемости

Первое серьезное знакомство Павла Абдалова с миром кино произошло еще в студенческие годы. Именно тогда ему удалось сыграть эпизодическую роль в комедийной драме «Кин-дза-дза!». А затем он появился в одной из сцен фильма «Человек с бульвара Капуцинов».

Однако прославился актера благодаря роли качка Непоседы из картины «Зверобой». Но, несмотря на такой яркий успех, в дальнейшей его карьере так и не было похожих интересных работ. Хотя без тени сомнения можно сказать, что артист обладает природной харизмой и шармом. Тем не менее с начала 2000-х его можно увидеть лишь в проходных телесериалах.

Трудности в работе и прожитые годы не пощадили мужчину. От накачанного красавца с густой бородой не осталось и следа. Павел поседел и заметно осунулся. Впрочем, добрый взгляд и милая улыбка все еще при нем. Поэтому можно лишь надеяться, что на его актерском пути вновь начнется белая полоса.