Годы ее не пощадили: в изможденной старушке красотку «Рабыню Изауру» не узнать

Теперь ее можно узнать лишь по улыбке.

Бразильские сериалы пользовались ошеломительным успехом на постсоветском пространстве. И одним из них стала культовая многосерийная драма «Рабыня Изаура».

Главную роль в ней исполнила молодая актриса Луселия Сантус. Брюнетка с миловидной внешностью завораживала зрителей, а за судьбой ее героини с интересом следили тысячи людей. Опыт съемок в таком популярном проекте принес девушке еще много интересных предложений. Она продолжила сниматься в кино и не отказывалась от работы.

Но со временем режиссеры все реже стали приглашать Луселию в свои фильмы. Скорее всего причина кроется в изменившейся внешности актрисы. Когда-то обворожительная красотка превратилась в уставшую старушку с дряблой кожей и глубокими морщинами. Однако лучезарная улыбка все же выдает в этой пожилой женщине известную всем Изауру.