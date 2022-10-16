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Годы даром не прошли: «Серафиму прекрасную» не узнать

16 октября 2022 20:30
Годы даром не прошли: «Серафиму прекрасную» не узнать

Актриса кардинально изменилась.

Екатерина Порубель многим обязана сериалу «Серафима прекрасная». Этот проект не только оказал существенное влияние на развитие карьеры артистки, но и навсегда изменил ее личную жизнь.

Звезда настолько гармонично смотрелась в роли деревенской жительницы, что зрители были уверены в том, что она действительно родом из сельской местности. Однако это оказалось не так: Екатерина является коренной москвичкой. Впрочем, от образа, который сделал актрису популярной, не осталось и следа.

Годы даром не прошли: «Серафиму прекрасную» не узнать

На съемочной площадке проекта она встретила своего будущего мужа, которому впоследствии подарила двоих сыновей. Любопытно, что роды не испортили фигуру знаменитости. Напротив, за прошедшие годы Порубель изменилась в лучшую сторону.

Сегодня «Серафиму прекрасную», которая появилась в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, просто не узнать. Придерживаясь правильного питания, она сильно похудела. Теперь вес актрисы составляет 65 килограмм, а режиссеры предлагают ей совсем другие типажи и роли.

Фото: Кадр из фильма «Серафима прекрасная», 2010, кадр из программы «Судьба человека»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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