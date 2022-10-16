Годы даром не прошли: «Серафиму прекрасную» не узнать

Екатерина Порубель многим обязана сериалу «Серафима прекрасная». Этот проект не только оказал существенное влияние на развитие карьеры артистки, но и навсегда изменил ее личную жизнь.

Звезда настолько гармонично смотрелась в роли деревенской жительницы, что зрители были уверены в том, что она действительно родом из сельской местности. Однако это оказалось не так: Екатерина является коренной москвичкой. Впрочем, от образа, который сделал актрису популярной, не осталось и следа.

На съемочной площадке проекта она встретила своего будущего мужа, которому впоследствии подарила двоих сыновей. Любопытно, что роды не испортили фигуру знаменитости. Напротив, за прошедшие годы Порубель изменилась в лучшую сторону.

Сегодня «Серафиму прекрасную», которая появилась в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, просто не узнать. Придерживаясь правильного питания, она сильно похудела. Теперь вес актрисы составляет 65 килограмм, а режиссеры предлагают ей совсем другие типажи и роли.