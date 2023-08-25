Годы даром не прошли: изменившегося в лице Хазанова перестали узнавать люди

Летние каникулы Геннадий Хазанов традиционно проводит в Юрмале. Там у артиста есть роскошное жилье, расположенное рядом с культурным центром.

Казалось бы, сейчас на пенсии Геннадию Викторовичу остается жить и радоваться, но не все так гладко. Недавно Хазанова видели на Рижском побережье. Однако если раньше прохожие уважительно относились к артисту и всегда с ним здоровались, но теперь ситуация иная.

За последние годы Хазанов сильно изменился: сатирик осунулся и постарел, а его взгляд угас. Тот факт, что теперь его перестали узнавать, сильно расстраивает артиста. По словам очевидцев, Геннадию Викторовичу явно не по себе от этого, о чем говорит выражение его лица.

Слухи об эмиграции Хазанова стали распространяться год назад. Однако юморист их опроверг и объяснил, что он уезжает за границу лишь на лето после завершения театрального сезона. Также известно, что в Юрмале 77-летний артист проходит лечение: о его проблемах со здоровьем пресса писала еще год назад.