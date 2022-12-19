Годы даром не прошли: гляньте, какой была Нарочинская из «Склифосовского» 20 лет назад

Сериал «Склифосовский» стал настоящим телехитом и быстро завоевал огромную зрительскую любовь. Роль Марины Нарочинской исполнила популярная актриса Мария Куликова.

Вот уже 20 лет она остается востребованной артисткой театра и кино. Талантливая Куликова всегда отличалась эффектными внешними данными, что обеспечило ей повышенное внимание режиссеров. Поэтому ее фильмография постоянно пополняется новыми работами.

Свое восхождение к успеху Мария начала в 2002 году, когда появилась в сериале Краснопольского и Ускова «Две судьбы». Здесь она сыграла девушку по имени Надя, которая перешагнула через свои чувства ради богатой жизни. Героиня вызвала неоднозначную реакцию, но игра Марии впечатлила зрителей. А в 2009 году вышла картина «Доярка из Хацапетовки — 2: Вызов судьбе» и сделала Куликову самой востребованной сериальной актрисой на отечественном телевидении.

Сейчас 45-летняя артистка по-прежнему популярна и обожаема поклонниками. Однако с годами внешность очаровательной Куликовой изменилась. В ленте «Две судьбы» Мария была редкой красавицей: каштановые волосы, голубые глаза и гладкая кожа. Сегодня она уже блондинка, и этот образ ее «размывает». Да и предательские морщины выдают возраст актрисы.