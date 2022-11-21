Годы были бы ей к лицу: россиянам показали Жанну Фриске в старости (фото)

Жанна Фриске умерла в 2015 году в возрасте 40 лет. Преданные поклонники до сих пор скорбят по знаменитой певице и не могут смириться с утратой. При этом некоторые фанаты попытались представить, как бы выглядела артистка в старости, если бы не страшная болезнь, которая унесла ее жизнь.

Как оказалось, исполнительница состарилась бы очень естественно. Судя по результатам специального приложения, изменяющего внешность, со временем Фриске покрылась бы веснушками, а ее волосы приняли бы золотистый оттенок. В целом же артистка стала бы похожа на звезду Голливуда, которая проводит пенсию на побережье океана и наслаждается постоянным солнцем.

Пользователи Сети остались в восторге от возможного преображения знаменитости. Они уверены, что годы пошли бы на пользу Фриске, а в старости она по-прежнему покоряла бы фанатов своими красотой и харизмой.